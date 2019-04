Chievo, Di Carlo: “Gol annullato mi lascia qualche dubbio. Futuro? Pronto a ripartire dalla Serie B…”

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione Domenica Sport al termine del match contro il Parma. Ecco le sue parole dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in rimonta grazie alla rete di Riccardo Meggiorini:

RIPARTIRE – “Non voglio fare polemiche per il gol annullato. Oggi l’arbitro ha comunque arbitrato bene, a parte l’occasione della rete annullata che secondo me non era da annullare. Pronti alla prossima stagione in Serie B? Io qui mi trovo bene. Chiaramente bisogna vedere quali siano i programmi della società. Da parte mia c’è disponibilità e sarebbe uno stimolo riportare il Chievo in Serie A. I giovani come Vignato? Oggi si è riconfermato dopo la rete alla Lazio. Sono contento per lui che è stato anche chiamato dalla Nazionale. Anche Semper. Come si tiene la lampadina accesa nonostante la retrocessione? Si tiene accesa perché ce lo meritiamo. Noi siamo il Chievo e meritiamo più di quello che la classifica dice. Siamo stati penalizzati, non solo nella classifica ma per le decisioni del campo”.