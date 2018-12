Chievo, Di Carlo: “Grande coraggio. Punto sofferto ma ottenuto di squadra…”

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio contro il Parma. Arriva un altro punto prezioso per i veronesi dopo due pari importanti contro Lazio e Napoli. Tre punti in altrettante uscite in campionato per il nuovo mister che ha commentato così la prestazione dei suoi al termine della partita:

CON CORAGGIO – “Abbiamo affrontato questa gara con grande coraggio di voler andare nella metà campo avversaria per metterli in difficoltà. Nei primi minuti abbiamo sbagliato molto, ci siamo allungati poi abbiamo creato diverse occasioni, il Chievo deve essere più convinto ma l’atteggiamento lo abbiamo messo e si è visto, in 10 abbiamo sofferto ma con tutta la squadra e fino a quando è così va bene”, ha detto Di Carlo commentando l’inferiorità numerica dopo il cartellino rosso mostra a Depaoli per doppia ammonizione.