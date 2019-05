Chievo, Di Carlo: “In campo con l’Inter dando il massimo, vogliamo punti”

Stagione finita per il Chievo? A livello di obiettivi ormai da tempo, ma come sempre sostenuto dall’allenatore Domenico Di Carlo è giusto archiviare la retrocessione in Serie B dando tutto fino alla fine, con dignità. Su questo tasto preme ancora il tecnico clivense alla vigilia della partita di San Siro contro l’Inter: “I nerazzurri sono più forti di noi, ma il mio Chievo con le big ha sempre fatto bella figura con grandi prestazioni. Poi se l’Inter sarà davvero più forte allora vincerà, però noi proveremo in tutti i modi a portare a casa punti. Pellissier in campo? Di sicuro con la Sampdoria sì, domani vedremo. Recuperiamo 4-5 giocatori importanti rispetto alla precedente gara con la Spal. Scenderemo in campo dando il massimo, ci giocheremo le nostre chance, sapendo che siamo stati in grado di pareggiare con l’Atalanta e di vincere in casa della Lazio”.