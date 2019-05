Chievo, Di Carlo: “Orgoglioso del percorso nonostante la B. Da domenica il futuro…”

Si chiude domani l’esperienza in Serie A del Chievo, che sfiderà il Frosinone, altra squadra retrocessa in Serie B, nell’ultima giornata di campionato. Ecco le parole del tecnico dei veneti Mimmo Di Carlo: “Dall’aritmetica retrocessione abbiamo guadagnato 5 punti in 5 partite, per cui faccio i complimenti ai ragazzi. Il percorso è stato fatto bene con grande professionalità da parte di tutti ed è una cosa che mi rende orgoglioso, nonostante l’amarezza per esser scesi in B. Ora vogliamo finire nel migliore dei modi, prenderci i 3 punti perché comunque è una partita di Serie A e per questo va onorata”.

Sulla società e il suo futuro: “L’addio di Romairone è stato certificato ed è stato un primo step, voglio ringraziarlo per il lavoro svolto insieme a lui. La settimana prossima aspetterò le chiamate per capire cosa ne sarà della mia posizione, da domenica saremo tutti liberi e vedremo cosa accadrà. Da casa aspetterò quanto deciso col presidente, con il quale a parole ci eravamo dati due scadenze: la prima è stata un mese fa, la seconda è a fine campionato. Troppo presto ora parlare di Serie B, alla società manca un direttore sportivo, quindi prima serve capire i passaggi futuri della proprietà”.

E ancora: “Conosco bene questo club, la voglia di ripartire c’è, io mi sono sempre trovato a mio agio qui. L’importante è che tutti coloro che rimangono abbiano grandi motivazioni per tornare nel massimo campionato”.

E su Pellissier: “Domani sarà titolare, giocherà da capitano. Se sarà dirigente? Per ora solo parole, servono i fatti. Aspettiamo la proprietà”.