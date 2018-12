Chievo, Di Carlo: “Pellissier? Un trascinatore”

È un punto che fa morale, quello che il Chievo ha agguantato in pieno recupero contro l’Inter. Sergio Pellissier, con un guizzo al 91′, ha evitato la sconfitta ai clivensi, che colgono il sesto pareggio consecutivo. La classifica rimane però più che allarmante, con la zona salvezza distante ben nove punti. Ma il tecnico dei veneti Mimmo Di Carlo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, si mostra fiducioso e soddisfatto della prova offerta dai suoi uomini: “Oggi la squadra non ha mai mollato, ho apprezzato tantissimo lo spirito dei miei giocatori. Sono contento. Pellissier? È un professionista serio, è uno che trascina la squadra, che ci crede fino alla fine e che sa farsi trovare pronto in ogni modulo. Ma voglio sottolineare anche l’importanza di Sorrentino, un altro giocatore importantissimo per noi”.