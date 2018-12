Chievo, Di Carlo: “Stiamo ritrovando lo spirito necessario. Ora servono i tre punti”

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il lunch match della 16^ giornata contro la Spal. Il tecnico si è detto sodisfatto dopo il pareggio per 0-0 contro i ferraresi soprattutto per l’atteggiamento dei suoi, anche di chi gioca meno. Ecco quanto dichiarato:

SPIRITO GIUSTO – “Prima di pensare al mercato ci sono tre partite determinanti, di cui due in casa. Queste partite determineranno dei pensieri di mercato, ma oggi ho visto giocatori che non avevano giocato tanto e hanno passato l’esame e altri devono esprimersi. Io voglio vedere i miei giocatori prima; stiamo ritrovando lo spirito di gioco che avevamo perso. Dobbiamo lavorare sull’ultimo passaggio e la finalizzazione, ma ci arriveremo. Basta una vittoria per accendere tutto quello che va acceso; noi puntiamo a questo, senza guardare la classifica. Dobbiamo scendere in campo e combattere con tutti, poi il momento di vincere arriverà prima o poi”. Sul prossimo match contro l’Inter, poi Di Carlo aggiunge: “L’Inter? Spalletti mi conosce benissimo. Loro faranno la loro partita, noi proveremo a fare la nostra e cercheremo di metterli in difficoltà provando a vincere”.