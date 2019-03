Chievo, furia Di Carlo: “Il Var ognuno lo usa a modo suo: sono sei partite che subiamo torti”

Non basta la rete di Hetemaj al Chievo per evitare la sconfitta contro il Milan. I rossoneri si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Biglia e Piatek, cogliendo la loro quinta vittoria consecutiva. Queste le parole del tecnico dei clivensi Mimmo Di Carlo al termine del match: “Sono sei partite che subiamo episodi dubbi contro, ma non voglio farne un alibi. Stasera abbiamo lottato fino alla fine, sul Var inutile parlarne: ognuno lo usa a modo suo. Sul gol di Piatek c’era un fallo netto, c’è stato un colpo di kung-fu. Sulla rete di Biglia invece la barriera è stata fatta mettere troppo lontana. Anche stasera andiamo a casa a mani vuote per episodi che ci hanno penalizzato Peccato perché abbiamo offerto una grande prestazione, con grande coraggio contro una buona squadra come il Milan. Motivare una squadra ultima in classifica non è facile, noi invece ci siamo e giochiamo, ci manca solo un po’ di serenità e di tranquillità”.