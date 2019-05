Chievo, il vice Valigi: “Bilancio in parte positivo da quando siamo arrivati noi”

Al termine della partita Frosinone-Chievo, terminata con il risultato di 0-0, ha parlato in conferenza stampa il vice di Mimmo Di Carlo Claudio Valigi, soddisfatto complessivamente della prova dei suoi: “Contava disputare una gara all’altezza della Serie A e credo che i ragazzi si siano comportati bene, abbiamo sofferto solo nel finale. Anche chi ha esordito ha fatto bene, questo è importante. Da quando siamo arrivati al Chievo, in parte possiamo dire che il bilancio è positivo, perché l’approccio alle partite è stato diverso dal solito e qualche risultato è arrivato. Abbiamo provato a salvarci, ma sapevamo sarebbe stato molto complicato. Non posso rispondere alle domande del futuro, adesso non so cosa ci aspetta”.

Su alcuni giovani: “Percorso iniziato da qualche settimana, serviva un po’ anche alla società capire il loro spessore. Vignato ha grandi qualità, crescerà moltissimo”. Su Pellissier, invece, reduce dall’ultima gara in carriera da calciatore: “Non siamo riusciti a farlo segnare però ha fatto la solita gara col solito spirito. Dev’essere stata una enorme soddisfazione esser stato applaudito da tutto lo stadio di Frosinone”.