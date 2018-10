Chievo, Meggiorini ci crede: “Ventura ci ha ridato entusiasmo. Possiamo dire la nostra…”

Non un momento felice per il Chievo Verona. Ultimo e ancora a -1 dopo la penalizzazione subita. I mancati risultati hanno fatto saltare la panchina di Lorenzo D’Anna, che è stata affidata all’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura. A parlare del momento della squadra e della voglia di porre rimedio ad una classifica disastrosa è stato Riccardo Meggiorini, storico attaccante che, intervistato dal Corriere Veneto, si è detto fiducioso grazie anche all’arrivo del nuovo allenatore che conosce molto bene vista la passata esperienza con la maglia del Bari.

“È stato un impatto mentale, anche senza fare niente, Ventura non deve presentarsi, ci ha dato un colpo d’entusiasmo, di voglia di fare le cose al massimo. Forse è quello che ci mancava. C’è la possibilità di recuperare, ne sono convinto. Quello che davamo prima non basta e so che Ventura ha la bravura per tirarci fuori quello che serve. Se lo seguiamo, possiamo dire la nostra e divertirci”.