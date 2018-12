Chievo, Pellissier: “Il gol all’Inter emozione che ti fa continuare a giocare a calcio…”

Un gol sul filo di lana, utile al suo Chievo per rimettere in carreggiata la partita contro l’Inter e per regalare a tutto l’ambiente veronese un buon Natale. Il pareggio strappato nei minuti di recupero nell’ultima sfida contro i nerazzurri è frutto dell’ennesimo gol del capitano, nonché simbolo, della squadra Sergio Pellissier.

L’attaccante 39enne, arrivato al suo terzo gol stagionale in dieci presenze, ha portato il quinto pareggio su altrettante partite della gestione Di Carlo dimostrando di sapere ancora far male alle big della Serie A. Dopo la rete alla Lazio, ecco quella all’Inter al Bentegodi. All’indomani della gara, il bomber ha espresso la propria gioia tramite il proprio profilo Instagram: “Queste emozioni sono quelle che ti fanno continuare a giocare ancora e poi fare gol ad un grande portiere come Samir Handanovic è ancora più bello. Grande Chievo avanti così”.