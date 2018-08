Chievo, replica al Crotone: “Agito nel rispetto delle normative”

Il Chievo non ci sta e replica duramente al contenuto della lettera che il Crotone ha inviato a Coni, Figc, Procura Federale e Leghe di A e B per chiedere la sospensione dei campionati o il rinvio delle gare dei veneti. “In riferimento ad alcune affermazioni fatte in data odierna dal Crotone, il Chievo ribadisce di avere sempre agito nel rispetto di tutte le normative vigenti, soprattutto quelle relative alla correttezza, trasparenza e veridicita’ dei propri bilanci – e’ la posizione della societa’ del presidente Campedelli in un comunicato stampa -. Il Chievo ricorda come, allo stato attuale, non ci sia alcun pronunciamento da parte di nessun organo della Figc che possa smentire tale corretto comportamento”.