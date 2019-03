Chievo, Schelotto: “Sto vivendo brutto momento della mia carriera”

Brutte notizie in casa ChievoVerona in merito alle condizioni fisiche di Ezequiel Schelotto. A dare le ultime è stato lo stesso calciatore attraverso il proprio profilo Instagram: “Per chi non lo sa, oggi sto vivendo un momento brutto nella mia carriera calcistica. Nei prossimi giorni farò un intervento al ginocchio che mi lascerà fuori dai campi per alcuni mesi. Voglio condividerlo con voi che siete parte della mia compagni ogni giorno. Mi dispiace di cuore non esserci fino alla fine del campionato, mi duole l’anima. Ce la metterò tutta per recuperare. Grazie mille e tanti saluti. Galgo”.