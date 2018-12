Chievo, Sorrentino: “Dura contro l’Inter ma anche loro non avranno vita facile”

Stefano Sorrentino, portiere del Chievo ha presentato la sfida di domani con l’Inter: “Sarà complicato per noi, perché l’Inter è fisica, organizzata e ha campioni assoluti. Dall’altra parte, sapendo di essere in una situazione critica, dobbiamo fare punti con tutti per salvarci. Abbiamo tre gare prima della fine del girone d’andata più il ritorno, dove dobbiamo portare a casa qualcosa per colpa di un inizio non semplice. Sicuramente sarà difficile per noi, ma anche per loro. I nerazzurri hanno cambiato tanti giocatori – dice a Perform -. Non è semplice, chiaro che l’uscita dalla Champions è stata dura, ma in Italia si fa in presto a dire che cambiando il tecnico si resettano i problemi. Non è così. Chiaro che per chi è nostalgico, chi vive di ricordi, il pensiero di Mourinho può riaccendere il discorso Triplete. In questo momento è giusto dare fiducia a Spalletti: saprà gestire le difficoltà e portare l’Inter più in alto possibile”.