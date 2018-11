Chievo, Sorrentino insultato sui social dai tifosi del Napoli

Il Chievo di Di Carlo ieri ha compiuto una grande impresa riuscendo a portare via dal San Paolo un pareggio contro il forte Napoli. Merito di tutti ma soprattutto del portiere veneto Stefano Sorrentino autore di una grande prestazione. Originario di Cava de Tirreni, il calciatore è stato bersagliato da offese sui propri profili social dai tifosi partenopei. Il conduttore del programma radiofonico de La Radiazza, Gianni Simioli, dopo aver letto le tante offese scritte sul profilo facebook del portiere dei clivensi ha deciso di chiamare per chiedere “scusa” a nome di tutti i napoletani per le tante frasi offensive apparse in queste ore sulla pagina Facebook del portiere. Questa la risposta dell’estremo difensore ai microfoni di Radio Marte: “La vostra chiamata mi sorprende è veramente terribile ciò che sta accadendo. Grazie per le scuse e dii anche a chi ti sta scrivendo i messaggi di affetto nei miei confronti di intervenire sulla pagina e di scrivere cose diverse, meno offensive. Purtroppo internet è una brutta piaga”.