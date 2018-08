Chievo, Stepinski accende la sfida contro la Juventus: “Ronaldo? Meglio Messi”

Tra dieci giorni esatti parte la Serie A e sarà una prima gara tutta da vivere perché coinciderà con l’esordio di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato.

La Juventus campione d’Italia, infatti, inaugurerà il torneo sabato 18 agosto facendo visita al Chievo di Mariusz Stepinski.

Proprio il 23enne attaccante polacco, intervistato dal Corriere di Verona, ha parlato della sfida contro il fuoriclasse portoghese dei bianconeri, ma prima spazio alla gioia per essere ancora un calciatore dei clivensi:

“Sono felicissimo di essere rimasto qui. Ringrazio il presidente e tutta la società per la fiducia. Il Chievo è l’ambiente ideale per un giovane come me. Io so che devo lavorare tanto. Darò il massimo. Spero di giocare e fare dei gol. Juventus? Prima o poi tanto bisognava affrontarla. Meglio subito allora. Ci sarà Ronaldo, ma io preferisco Messi: se Ronaldo farà bene anche in Italia, sarà lui il numero uno”.