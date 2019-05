Chievo, tutto lo stadio pronto per salutare Pellissier: “31 per sempre!”

Ultima gara casalinga per il Chievo che saluterà, oltre al proprio pubblico anche la Serie A e Sergio Pellissier. Il capitano e bomber ha annunciato nelle scorse settimane il ritiro al termine della stagione in corso e tutti, tifosi, ma in primis anche la società, sono pronti a dirgli addio.

COREOGRAFIA – L’account ufficiale del club veronese, infatti, ha pubblicato l’immagine degli spalti del Bentegodi pronti per la sfida contro la Sampdoria delle 12,30 attrezzati con dei piccoli poster con il numero 31, esattamente quello di capitan Pellissier. “Tutto lo stadio è pronto per l’ultima del capitano! 31 PER SEMPRE!”, si legge nel messaggio della società su Instagram.

Siamo sicuri che l’attaccante vorrà ripagare l’affetto con una rete…