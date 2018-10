Chievo, Ventura: “Cagliari? Ho buone sensazioni. Abbiamo voglia di fare punti”

Momento difficile in casa Chievo. Dopo il pesante ko contro l’Atalanta e la conferma della penalizzazione in classifica, si prospetta un impegno complicato in trasferta contro il Cagliari. Alla vigilia del match, Gian Piero Ventura, nuovo tecnico dei veronesi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida della Sardegna Arena valida per la 10^ giornata di Serie A:

“La settimana è andata bene, ho buone sensazioni. Nonostante le tante assenze abbiamo lavorato con voglia e partecipazione nonostante le assenze. Ieri finito l’allenamento, gli ho sentiti ridere nello spogliatoio, cosa che mancava da tanto. C’è volontà da parte di tutti di capire le mie idee. C’è voglia di costruire qualcosa e fare punti. Le parole che ho detto alla mia presentazione dieci giorni fa, voglio che siano collegate ai fatti”. Poi il tecnico ribadisce la propria volontà: “Ho accettato questo incarico perché voglio aiutare questa squadra. I giocatori sanno già che il lavoro deve essere costante ed il percorso sarà lungo”. “Dopo la sconfitta della settimana scorsa ho subito letto i primi commenti nei miei confronti. e ho ripensato al motivo per il quale ho scelto di venire qui e mi sono risposto che questa è la mia vita. Le emozioni e ciò che ti fa sentire vivo non si possono comprare”.