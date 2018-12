Clamoroso dalla Spagna, la Juventus dice addio al suo campione

Potrebbe essere Paulo Dybala il successore di Eden Hazard al Chelsea.

Sarebbe questa la bomba di mercato che rimbalza nelle ultime ore dalla Spagna. La Joya della Juventus sarebbe il giocatore scelto dal tecnico dei Blues Maurizio Sarri per prendere l’eredità del belga a Londra.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riporta Don Balon, il numero 10 bianconero, chiuso dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, starebbe pensando di ascoltare le offerte provenienti dall’estero. Come sottolina il periodico, se all’arrivo del fenomeno portoghese le cose sembravano andare per il verso giusto, adesso l’umore di Dybala non è più quello di una volta. I pochi gol e alcune panchine di troppo avrebbero fatto in modo che l’argentino si sia sentito poco importante nel progetto juventino ed ecco che, in tal senso, l’eventuale offerta di un prestigioso club straniero potrebbe riaccendere l’entusiasmo della Joya.

Da tempo Eden Hazard è corteggato dal Real Madrid ed per questo che il Chelsea avrebbe deciso di provare l’affondo proprio per Dybala, scelto come possibile successore del belga. Il portale spagnolo parla inoltre di emissari del club inglese inviati a Torino per parlare con l’entourage dell’ex Palermo. La Juventus è avvertita. E col mercato invernale alle porte…