Clamoroso Reina, il padre: “Lui alla Juventus? Non avrebbe problemi…”

Sembrava essere solo un’indiscrezione di calciomercato, ma Pepe Reina alla Juventus potrebbe diventare realtà. Il portiere del Milan ed ex Napoli, potrebbe ritrovare Maurizio Sarri alla Juventus. I due ex azzurri, legati da un forte rapporto professionale e di amicizia, sarebbero pronti alla reunion in bianconero.

La richiesta di Sarri di avere Reina come secondo di Szcezsny trova conferma nelle parole del padre del portiere spagnolo. Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, Miguel Reina ha affermato: “Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Pepe con lui alla Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi”.

Parole che si sposano benissimo con le voci che danno Sarri ormai prossimo all’arrivo in bianconero e soprattutto alla presunta volontà del tecnico toscano di portare con sé il suo ex portiere ai tempi del Napoli.