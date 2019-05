Colantuono esalta l’Atalanta: “È la miglior squadra d’Italia, è la nostra Ajax”

Una stagione pazzesca, quella che sta disputando l’Atalanta. I nerazzurri, con la brillante vittoria per 3-1 in casa della Lazio, hanno consolidato la quarta posizione, portandosi addirittura a -1 dal terzo posto occupato dall’Inter. Ed il sogno Champions si fa sempre più vicino. A commentare lo straordinario rendimento dei bergamaschi è intervenuto Stefano Colantuono, che l’ambiente atalantino, visti i suoi lunghi trascorsi sulla panchina nerazzurra, lo conosce bene.

MIGLIORE D’ITALIA – “L’Atalanta è la miglior squadra d’Italia: è quella che gioca meglio e che ha il miglior allenatore. Oggi quella di Gasperini è l’Ajax d’Italia, non gli è precluso nessun obiettivo. Vanno sempre a mille. La Juventus alla penultima giornata? I bianconeri nelle ultime settimane stanno gestendo, è difficile chiederli di più dopo aver vinto il campionato con mesi di anticipo. Adesso è normale che abbiano un po’ meno motivazioni, finendo con il pareggiare con Inter e Torino”.

SORPRESA – “L’Atalanta una sorpresa? Nemmeno troppo: in questi anni hanno lavorato sempre bene, occupando costantemente posizioni di alta classifica. È il giusto premio per chi ha lavorato a lungo con serietà e oculatezza. Sono molto felice per la proprietà e i tifosi. Nuovo Napoli? Il fatturato è molto diverso, ma i nerazzurri sono una grande del nostro campionato, malgrado Bergamo sia molto più piccola di Napoli”.

PERCASSI – “Penso che Percassi sia in genio: dice sempre che il primo obieittivo è la salvezza. L’umiltà è il segreto, il resto sono chiacchiere”.

GASPERINI – “Sarà bombardato di richieste: quello che ha fatto a Bergamo è irripetibile. È una persona scaltra, molto intelligente”.