Consigli Fantacalcio 11^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Pronti via, riparte subito il campionato e, ovviamente, anche il Fantacalcio! Si gioca l’11^ giornata di Serie A. Come al solito andiamo immediatamente a vedere il programma di questo turno. Solito spezzatino con super anticipo del venerdì che metterà davanti Napoli ed Empoli alle 20,30 allo Stadio San Paolo. Sabato di anticipi con ben tre partite: alle 15 Inter-Genoa; alle 18 di Fiorentina-Roma; alle 20,30 la capolista Juventus ospita il Cagliari. Domenica che vedrà, invece, sfidarsi tutte le altre ad incominciare dal lunch match tra Lazio-Spal alle 12,30. Pomeriggio intenso con Chievo-Sassuolo, Parma-Frosinone e Sampdoria-Torino tutte alle 15 mentre alle 18 sarà il turno di Bologna-Atalanta. A chiudere la giornata Udinese-Milan in Friuli. Andiamo dunque a riepilogare il turno e poi subito ad analizzare i Consigli Fantacalcio 11^giornata.

Napoli-Empoli venerdì ore 20,30

Inter-Genoa sabato ore 15,00

Fiorentina-Roma sabato ore 18,00

Juventus-Cagliari sabato ore 20,30

Lazio-Spal domenica ore 12,30

Chievo-Sassuolo domenica ore 15,00

Parma-Frosinone domenica ore 15,00

Sampdoria-Torino domenica 15,00

Bologna-Atalanta domenica ore 18,00

Udinese-Milan domenica ore 20,30