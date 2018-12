Consigli Fantacalcio 17^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Torna in campo la Serie A e lo fa alla grandissima, con un sabato da incorniciare. Tutte le sfide in un’unica giornata e quindi è rigorosamente tempo anche di Fantacalcio. Dall’ora di pranzo, passando per il caffè del pomeriggio fino all’aperitivo delle 18 e poi la cena. Apre Lazio-Cagliari alle 12,30, chiude il big match tra Juventus-Roma.

Prima di Natale si tutti in campo e, dunque, andiamo subito a vedere tutti i Consigli Fantacalcio 17^ giornata, non prima di aver ribadito nel dettaglio tutto il programma per questo turno che si giocherà interamente di sabato.

Lazio-Cagliari ore 12,30

Empoli-Sampdoria ore 15,00

Genoa-Atalanta ore 15,00

Milan-Fiorentina ore 15,00

Napoli-Spal ore 15,00

Sassuolo-Torino ore 15,00

Udinese-Frosinone ore 15,00

Chievo-Inter ore 18,00

Parma-Bologna ore 18,00

Juventus-Roma ore 20,30