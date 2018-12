Consigli Fantacalcio 18^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Boxing Day per la Serie A che scende in campo nel giorno di Santo Stefano per la 18^ giornata di campionato. Tutti in campo il 26 dicembre e quindi Fantacalcio che non si ferma neppure a Natale. Dall’ora di pranzo fino a cena. Apre il Milan che fa visita al Frosinone, chiude l’Inter nel big match di San Siro contro il Napoli.

La capolista Juventus, forse priva di Cristiano Ronaldo, in quel di Bergamo alle 15 contro l’Atalanta. Andiamo dunque a vedere il programma nel dettaglio e poi, come di consueto, i nostri Consigli Fantacalcio 18^ giornata.

Tutte le gare si giocano mercoledì 26 dicembre:

Frosinone-Milan ore 12,30

Fiorentina-Parma ore 15,00

Cagliari-Genoa ore 15,00

Bologna-Lazio ore 15,00

Atalanta-Juventus ore 15,00

Sampdoria-Chievo ore 15,00

Torino-Empoli ore 18,00

Roma-Sassuolo ore 18,00

Spal-Udinese ore 18,00

Inter-Napoli ore 20,30