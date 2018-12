Consigli Fantacalcio 19^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Neppure il tempo di digerire il pranzo di Natale e il panettone, ed eccoci subito in campo con la 19^ giornata di Serie A e quindi col Fantacalcio. Dopo il Boxing Day a Santo Stefano, il campionato ritorna per l’ultimo appuntamento dell’anno che coincide con l’ultima gara del girone d’andata. Juventus già matematicamente campione d’inverno, ma Napoli e Inter che provano a non perdere altro terreno dai bianconeri.

Come sempre, prima dei nostri Consigli Fantacalcio 19^ giornata, andiamo a vedere il programma che, per questo turno, vede tutte le squadre in campo al sabato. Dal lunch match tra Juventus-Sampdoria, al posticipo tra Milan-Spal.

Ecco nel dettaglio tutte le gare di sabato 29 dicembre:

Juventus-Sampdoria ore 12,30

Chievo-Frosinone ore 15,00

Empoli-Inter ore 15,00

Genoa-Fiorentina ore 15,00

Lazio-Torino ore 15,00

Parma-Roma ore 15,00

Sassuolo-Atalanta ore 15,00

Udinese-Cagliari ore 15,00

Napoli-Bologna ore 18,00

Milan-Spal ore 20,30