Consigli Fantacalcio 27^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Il calcio non si ferma mai. Siamo entrati nella seconda fase di stagione, e dopo gli impegni di coppa, ecco che la Serie A e il Fantacalcio tornano ad occupare il nostro weekend. Ovviamente, come alsolito, siamo pronti per i nostri Consigli Fantacalcio 27^ giornata.

Turno particolare che inizierà dal match di venerdì sera tra Juventus-Udinese – i bianconeri di Cristiano Ronaldo anticipano per prepararsi al meglio alla sfida di Champions League della settimana prossima – e che terminerà lunedì sera col posticipo tra Roma-Empoli. I giallorossi, reduci dall’eliminazione di coppa contro il Porto riposeranno e vorranno riscattarsi.

Le altre big giocheranno tra sabato e domenica, con il Milan che farà visita al Chievo, l’Inter che ospiterà la Spal e il Napoli impegnato sul difficile campo del Sassuolo. Come sempre, andiamo a vedere il programma dettagliato di questa giornata.

Juventus-Udinese, venerdì ore 20,30

Parma-Genoa, sabato ore 18,00

Chievo-Milan, sabato ore 20,30

Bologna-Cagliari, domenica ore 12,30

Frosinone-Torino, domenica ore 15,00

Inter-Spal, domenica ore 15,00

Sampdoria-Atalanta, domenica ore 15,00

Sassuolo-Napoli, domenica ore 18,00

Fiorentina-Lazio, domenica ore 20,30

Roma-Empoli, lunedì ore 20,30