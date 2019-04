Consigli Fantacalcio 33^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Neppure il tempo di digerire i risultati, deludenti, di coppa che la Serie A e il Fantacalcio tornano immediatamente. Si gioca nel weekend italiano la 33^ giornata di campionato a cavallo con le feste di Pasqua.

La Serie A ricomincia e lo fa nel migliore dei modi con tutte le gare al sabato, fatta eccezione per Napoli-Atalanta che sarà il Monday Night di Pasquetta. Turno decisivo per lo scudetto. La Juventus ospita la Fiorentina all’Allianz Stadium dove spera di festeggiare il Tricolore. Ma sarà un weekend fondamentale anche in ottica Europa, dove Inter-Roma spicca come sfida di cartello. Prima di dei nostri Consigli Fantacalcio 33^ giornata, andiamo, come al solito, a vedere l’intero programma nel dettaglio.

Parma-Milan, sabato ore 12,30

Bologna-Sampdoria, sabato ore 15,00

Cagliari-Frosinone, sabato ore 15,00

Empoli-Spal, sabato ore 15,00

Genoa-Torino, sabato ore 15,00

Lazio-Chievo, sabato ore 15,00

Udinese-Sassuolo, sabato ore 15,00

Juventus-Fiorentina, sabato ore 18,00

Inter-Roma, sabato ore 20,30

Napoli-Atalanta, lunedì ore 20,30