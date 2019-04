Consigli Fantacalcio 34^ giornata: chi schierare ruolo per ruolo

Tutto è pronto per la 34^ giornata di Serie A. Si gioca un turno decisivo per la lotta ai posti Champions League e per la corsa salvezza.

Dopo la Coppa Italia, ecco che torna il campionato e anche il Fantacalcio. Analizziamo subito le partite in programma. Spicca sicuramente il derby d’Italia. Si gioca sabato alle 20,30 Inter-Juventus. Rispetto alle precedenti giornate, i nostri Consigli Fantacalcio 34^ giornata andranno ad analizzare nello specifico ciascuna gara con il focus sui top e flop della partita.

Prima, però, andiamo a vedere il programma nel dettaglio:

Bologna-Empoli, sabato ore 15,00

Roma-Cagliari, sabato ore 18,00

Inter-Juventus, sabato 20,30

Frosinone-Napoli, domenica ore 12,30

Chievo-Parma, domenica ore 15,00

Spal-Genoa, domenica ore 15,00

Sampdoria-Lazio, domenica ore 18,00

Torino-Milan, domenica ore 20,30

Atalanta-Udinese, lunedì ore 19,00

Fiorentina-Sassuolo, lunedì ore 21,00