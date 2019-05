Consigli Fantacalcio 36^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Tutto è pronto per la 36^ giornata di Serie A. Si gioca un turno decisivo per la lotta ai posti Champions League e per la corsa salvezza.

Con il campionato torna anche il Fantacalcio che potrebbe regalare soprese nella vostra classifica. Analizziamo subito le partite in programma. Spicca sicuramente la gara dell’Olimpico tra Roma e Juventus, ma attenzione anche a Fiorentina-Milan di sabato e la lotta per non retrocedere. Prima dei nostri Consigli Fantacalcio 36^ giornata andiamo a vedere il programma nel dettaglio:

Atalanta-Genoa, sabato ore 15,00

Cagliari-Lazio, sabato ore 18,00

Fiorentina-Milan, sabato ore 20,30

Torino-Sassuolo, domenica ore 12,30

Sampdoria-Empoli, domenica ore 15,00

Frosinone-Udinese, domenica ore 15,00

Spal-Napoli, domenica ore 18,00

Roma-Juventus, domenica ore 20,30

Bologna-Parma, lunedì ore 19,00

Inter-Chievo, lunedì ore 21,00