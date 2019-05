Consigli Fantacalcio 38^ giornata: chi schierare nell’ultimo turno di Serie A

Tutto è pronto per l’ultimo appuntamento del campionato. Si gioca la 38^ giornata di Serie A e dunque anche il Fantacalcio. Saranno gare decisive per la lotta ai posti Champions League e per la corsa salvezza.

Ultima occasione per prendere i tre punti contro i vostri amici e rivali. Analizziamo subito le partite in programma. Spiccano le sfide in programma i confronti che potranno assegnare le posizioni di alta classifica e allo stesso tempo la retrocessione dell’ultima squadra nella serie cadetta. Atalanta-Sassuolo, Inter-Empoli, Spal-Milan e Roma-Parma ma anche Fiorentina-Genoa. Scontri fondamentali. Prima dei nostri Consigli Fantacalcio 38^ giornata andiamo a vedere il programma nel dettaglio:

Frosinone-Chievo, sabato ore 18,00

Bologna-Napoli, sabato ore 20,30

Torino-Lazio, domenica ore 15,00

Atalanta-Sassuolo, domenica ore 20,30

Cagliari-Udinese, domenica ore 20,30

Fiorentina-Genoa, domenica ore 20,30

Inter-Empoli, domenica ore 20,30

Roma-Parma, domenica ore 20,30

Spal-Milan, domenica ore 20,30