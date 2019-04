Conte svela il futuro? La confessione ad una tifosa…

Potrebbe essere stato svelato il futuro di Antonio Conte. Un “vediamo vediamo” detto ad una tifosa giallorossa avrebbe cambiato le carte in tavola per l’ex tecnico del Chelsea.

Sarebbe quindi la Roma la prossima destinazione del tecnico italiano. Un frase detta col sorriso sulle labbra ad una sostenitrice della Lupa a Porto Cesareo nel Salento in Puglia. Affermazioni importanti anche per chi, nella Capitale, sta vivendo le ultime giornate alla ricerca dei posti Champions League. Claudio Ranieri non ha mai nascosto di essere, forse, solo un traghettatore.

Ecco perché la candidatura di Conte diventa sempre più forte. Con lui, sulla spiaggia, ci sarebbero stati anche due ex calciatori giallorossi: Paolo Baldieri e Gigi Garzya. Tutto farebbe pensare ad meglio. Anche senza Champions League, il progetto sarebbe intrigante e il tecnico lo preferirebbe a quello dell’Inter o del Milan.