Coppa Italia, la Lazio si aggiudica il trofeo: 2-0 all’Atalanta con Milinkovic-Savic e Correa

Sergej Milinkovic-Savic-Correa, nel finale ci pensano loro e la Lazio vince la Coppa Italia: 2-0 ai danni dell’Atalanta al termine di una partita intensissima, dai ritmi elevatissimi. Attenzione enorme riposa nel match da parte di entrambe le squadre, l’una in grado di bloccare ogni sortita offensiva dell’altra ad un passo dalla conclusione in porta. Al minuto 79 entra il gioiello serbo nella squadra di Simone Inzaghi, 3′ più tardi di testa fa esplodere il tifo biancoceleste dell’Olimpico. Successo archiviato poco prima del novantesimo con Correa, fenomenale in contropiede a ripartire con velocità e ad insaccare Gollini. Sì, nel suo stadio la Lazio porta a casa la settima Coppa Italia della sua storia, raggiungendo l’Inter nell’albo d’oro.

LA PARTITA – Ritmi elevati, nemmeno un attimo di respiro nell’ultimo atto della Coppa Italia. Si affrontano due squadre che giocano molto bene a calcio, attentissime in fase di chiusura e molto propositive in avanti. Un equilibrio quasi snervante, che viene rotto solamente nel finale, quando entra Milinkovic-Savic, l’uomo più atteso che per un problema fisico non aveva i 90 minuti nelle gambe. Nel primo tempo l’Atalanta è schiacciata nella propria metà campo, ma crea la migliore palla gol al 25′: De Roon colpisce il palo dalla distanza, poi un paio di tentativi da fuori respinti dalla difesa e un colpo di testa di Zapata con pallone a lato di pochissimo. Proteste (lecite) durante la prima frazione di gara per un fallo di mani di Bastos in area non sanzionato. La ripresa offre gli stessi spunti, ma quando Inzaghi inserisce Caicedo e Milinkovic-Savic cambia tutto: il primo mette scompiglio, il secondo segna su sviluppi di un corner. Gioia biancoceleste, che poi si tramuta in apoteosi al gol in contropiede di uno strepitoso Correa, probabilmente il migliore in campo, che al 90′ ha ancora la forza per farsi metà campo in solitudine prima di infilare Gollini per il raddoppio. Settimo successo in Coppa Italia per la Lazio.

Simone Inzaghi portato in festa da squadra e tifosi, Gasperini lascia il campo rammaricato (ma omaggiato a gran voce dalle migliaia di tifosi bergamaschi). Comunque un applauso alla Dea, che ha compiuto un percorso straordinario e può ancora centrare lo storico obiettivo della qualificazione alla Champions League.