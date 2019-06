Corsi annuncia: “Andreazzoli andrà al Genoa, mentre Sarri e Giampaolo…”

Una retrocessione amara, quella che ha dovuto incassare l’Empoli. I toscani, malgrado il buon gioco mostrato nel corso della stagione, hanno chiuso il torneo al terzultimo posto, ma le qualità del tecnico Aurelio Andreazzoli non sono sfuggite agli addetti ai lavori. Tanto che, per lui, ci sarà una nuova occasione in Serie A, come confermato dal presidente degli azzurri Fabrizio Corsi.

ANDREAZZOLI – “Aurelio si merita l’opportunità di andare al Genoa: è una persona speciale e un allenatore che è uscito fuori tardi. Ci ha dato tantissimo, così come noi abbiamo dato tanto a lui. Era già avvenuto questo con Sarri e Giampaolo, col primo che allenerà ora la Juventus e il secondo che andrà al Milan”.

FUTURO – “Chi al posto di Andreazzoli? Bucchi è un profilo che ci piace, se ne sta occupando Pietro Accardi e la prossima settimana si potrebbe chiudere il cerchio. L’Empoli, anche per un allenatore, è un’opportunità per il presente e per il futuro”.