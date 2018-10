Criscito non ci sta: “Basta gettare m…a sul Genoa. Il mio messaggio su Whatsapp…”

Non un momento facile in casa Genoa, dove, dopo l’esonero di Davide Ballardini e il ritorno di Juric, sono emersi alcuni particolari che hanno visto protagonista il capitano del Grifone Domenico Criscito. Nelle ultime ore, infatti, è circolato un messaggio audio mandato dal numero 4 tramite Whatsapp ad una chat di amici. In un primo momento, le parole del giocatore sono sembrate una spiegazione di quanto fosse accaduto tra il presidente Preziosi e l’ormai ex tecnico, ora però attraverso le colonne de Il Secolo XIX il difensore genoao ha voluto precisare la vicenda:

“È un messaggio che avevo mandato ai miei amici del fantacalcio per spiegare quello che era successo, qualcuno poi lo ha fatto girare. Ma i miei compagni di squadra non c’entrano, il messaggio non era rivolto a loro. Lo spogliatoio è unito e non posso permettere che si dica che abbiamo giocato contro Ballardini. Perché è un’accusa grave e falsa. E basta gettare m… sul Genoa”. Su Ballardini poi ha ggiunto: “Siamo tristi per quanto accaduto e siamo grati a Ballardini. Ora pensiamo al presente e a Juric”.