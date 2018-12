Cristiano Ronaldo mette in vendita la sua casa di Manchester e realizza una minusvalenza

Le case di Cristiano Ronaldo attaccante della Juventus, non sono mai come tante altre. Si tratta di ville super lussuose per i suoi canoni. A Torino l’asso portoghese vive infatti in una dimora lussuosa immersa nel verde, praticamente invisibile da lontano, ma ha una vista impareggiabile da una parte sulle colline torinesi e dall’altra sul Po. E, allo stesso tempo, è praticamente in centro. Nel giorno dell’esonero del suo ex allenatore José Mourinho, tre anni insieme al Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha messo in vendita la sua casa di Manchester, informa il Mirror. Il prezzo di vendita è di 3,25 milioni di sterline. La casa è lussuosissima essendo dotata di cinque camere da letto, una piscina, una vasca idromassaggio, una palestra e un cinema. Il portoghese ha acquisito la villa di Manchester nel 2006. La casa è costata 3,85 milioni di sterline ma l’attaccante della Juventus pur di venderla, è disposto anche a realizzare una minusvalenza. Ronaldo ha giocato per il Manchester United dal 2003 al 2009.