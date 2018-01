Crotone, Vrenna: “Con Zenga giochiamo meglio e per la salvezza ci siamo”

Una sconfitta ha suggellato per il Crotone l’ultima esibizione del 2017. Il presidente Giovanni Vrenna ha salutato la squadra e mandato un messaggio di auguri per l’arrivo del 2018: “Sono venuto al campo per salutare i ragazzi e fare loro gli auguri di buon anno. Spero che il 2018 possa portarci di nuovo grandi successi, Crotone merita la Serie A. Forse siamo un po’ in credito con la fortuna, avremmo sicuramente potuto avere qualche punto in più, ma il calcio è anche questo. Siamo pronti a rimboccarci le maniche per ripartire bene già dalla gara col Milan. Poi ci saranno la sosta e il mercato di gennaio, dove faremo senza dubbio qualcosa. Mi auguro che il 2018 possa riportarci la salvezza, magari con meno sofferenza. Zenga? Sono molto contento del suo lavoro, soprattuto dal punto di vista tecnico. Si vede una squadra che inizia a giocare a calcio. Non stiamo sfigurando. Anche con Lazio e Napoli abbiamo dimostrato di essere squadra. Queste sensazioni ci lasciano ben sperare per un futuro roseo”. Lo riporta il sito ufficiale degli squali.