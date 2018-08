Curva Lazio, Fabbricini: “Volantini? Una sciocchezza estiva”

“Non ammesse mogli, fidanzate e donne nelle prime dieci file della curva”. Recitavano così i volantini apparsi nella Curva Nord dello Stadio ‘Olimpico’ di Roma, che solitamente ospita i tifosi della Lazio. Gli ultras biancocelesti, prima della partita contro il Napoli, avevano messo in circolazione dei volantini che, appunto, escludevano le donne in alcuni settori dello stadio. Una cosa alquanto sgradevole ed irriguardosa, tenendo conto della società moderna in cui si vive. Tuttavia, il commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, ha minimizzato, rilasciando le seguenti parole a “Rai Radio 1”: “Volantini? Una battutaccia estiva, una sciocchezza, detta in un momento particolare, nel quale si parla di rendere stadi più confortevoli in modo che si possano ospitare le famiglie più agevolmente.”

Dopodiché, Fabbricini ha commentato anche la decisione della prefettura di Verona di chiudere un settore dello stadio ‘Bentegodi’ durante la partita Chievo-Juventus, seguendo gli ordini impartiti dai tifosi dell’Hellas: “Situazione di cattivo gusto. Decisione sbagliatissima. Ogni domenica ci sono squadre che si dividono lo stadio equamente, penso sia veramente assurdo dare delle imposizioni alle tifoserie rivali. Ritengo la cosa di pessimo gusto.”