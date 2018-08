Dal Portogallo, per Bacca c’è anche lo Sporting Lisbona

Resta sempre in forte bilico il destino di Carlos Bacca come centravanti del Milan. Il calciatore colombiano classe ’86 non è considerato certo un elemento utile alla causa rossonera e sta cercando una soluzione. Nonostante le recenti parole del direttore tecnico Leonardo che non si è sbilanciato sul futuro del giocatore, non è certo un segreto che diversi club, specie in Spagna, sarebbero interessati al calciatore. Bacca, che nell’ultima annata è stato protagonista di una buona stagione in prestito al Villarreal, ha sempre espresso il desiderio di restare in Spagna con la maglia dei sottomarini gialli, ma la società iberica non ha trovato ancora l’accordo per il riscatto a titolo definitivo con il Milan, che chiede almeno 13-15 milioni per lasciarlo partire, mentre il Villarreal punta ad un forte sconto rispetto alla clausola di riscatto, offrendo circa la metà. Ma sull’attaccante colombiano, pare esserci un nuovo interessamento, questa volta dal Portogallo.

SPORTING – Come riporta il quotidiano portoghese A Bola nel taglio basso, a sinistra in prima pagina, su Bacca ci sarebbe l’interessamento anche dello Sporting Lisbona che sarebbe pronto a formulare un’offerta per lui. Il giocatore continua però a preferire la soluzione spagnola dove nella passata stagione è decisamente rinato rispetto alle prestazioni viste con la maglia del Milan. Da vedere quale sarà l’offerta che arriverà dal Portogallo e soprattutto se la società di Via Aldo Rossi preferirà accontentare il colombiano facendolo tornare al Villarreal oppure deciderà di accettare i soldi portoghesi.