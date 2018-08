Dal Portogallo sicuri, Sporting Lisbona su Sturaro: arriva oggi dalla Juventus

Il momento delle cessioni è arrivato anche per la Juventus e la prima potrebbe essere quella di Stefano Sturaro. Dal Portogallo, i principali quotidiani danno per fatto l’affare che porterebbe il centrocampista bianconero allo Sporting Lisbona. Dopo aver riufiutato la Premier League e non aver trovato l’accordo con club italiani, su di lui c’era anche il Genoa, il centrocampista dovrebbe dunque ripartire dal campionato portoghese.

SICURI – “Arriva oggi” titola O Jogo sottolineando come la Juventus sia disposta a cedere il mediano in prestito. Mentre meno entusiasmo per A Bola che scrive nella parte bassa della prima pagina: “Sturaro giusto per un anno”. Lo Sporting Lisbona sta dunque chiudendo per il classe ’93 che fino a ieri sembrava ad un passo dal Watford. La Juventus avrebbe voluto ricavare una cifra vicina ai 20 milioni, ma nelle ultime settimane è diventata più reale la possibilità di un addio temporaneo, esattamente come scrivono anche i giornali portoghesi.