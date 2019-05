Dalla Francia, attento Napoli: assalto del Psg per Allan

Allan ancora al centro del mercato. Il centrocampista brasiliano del Napoli torna di moda nei pensieri del Paris Saint-Germain. Non è un segreto che il classe ’91 azzurro sia nel mirino dei campioni di Francia e che il loro desiderio di portarlo “sotto” la Tour non sia per nulla diminuito.

Anzi, è France Football che rilancia a gran voce un nuovo assalto al giocatore partenopeo. Si parla di una cifra superiore ai 50 milioni di euro, prezzo calato rispetto al passato complice la stagione altalenante del giocatore. Allan è stato supervisionato anche di recente in occasione della sfida di domenica scorsa contro l’Inter, al fine di proseguire nella raccolta d’informazioni iniziata già al tempo delle sfide del girone di Champions League di questa stagione. Il PSG dovrà sborsare come detto una bella cifra, ma niente a confronto con gli 80-100 milioni chiesti da De Laurentiis a gennaio.