Dalla Francia: Guardiola ha rifiutato un’offerta clamorosa da parte della Juventus

Anche oggi Pep Guardiola ha smentito ogni tipo di contatto con la Juventus, definendo solo voci quelle che lo hanno visto per molto tempo vicino alla panchina bianconera. E al tempo stesso ha ribadito la sua intenzione di continuare il percorso in Premier League con il Manchester City, perché dopo i tre trofei in Patria è giunta l’ora di conquistare anche l’Europa. Ma siamo sicuri che non ci siano mai stati abboccamenti fra lo spagnolo e la Juventus? Eurosport Francia rivela un particolare clamoroso: pur di restare al City, Guardiola avrebbe rifiutato un’offerta incredibile di 20 milioni di euro all’anno. Una cifra spaventosa, riservata solo a coloro che davvero fanno la differenza nel calcio internazionale, indipendentemente che siano giocatori o allenatori. Forse Pep non ce l’ha raccontata giusta finora, o almeno non fino in fondo…