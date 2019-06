Dalla Francia, il Psg spinge per il doppio colpo dal Napoli

Sirene francesi per Allan e Koulibaly. Il Napoli trema, perché il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino, di nuovo, due dei suoi migliori giocatori.

Dalla Francia non hanno dubbi e, come riporta Le Parisien, nonostante le richieste elevate del patron De Laurentiis, il club parigino non si è assolutamente arreso all’idea di non acquistare il centrocampista brasiliano Allan e il centrale difensivo Koulibaly.

INSISTE – “Oltre ad Allan, il Psg vuole Koulibaly”, così il quotidiano francese sulle manovre del Psg sul mercato. Il centrocampista era già stato nel mirino dei francesi nel mercato di gennaio, ma le pretese del presidente azzurro avevano fatto cadere la trattativa. Discorsi che, però, non sono mai cessati di esistere e che adesso si sarebbero estesi anche a Koulibay. Il Psg avrebbe nuovamente mosso l’offensiva per il difensore azzurro e per il centrocampista. In modo particolare, per il senegalese, su cui è forte anche l’interesse del Manchester United, sembra che il club di Al-Khelaifi farebbe forza sulla preferenza del giocatore che andrebbe con maggiore piacere in Francia dove risiedono i suoi amici e familiari. Resta comunque difficile trattare con De Laurentiis che chiede 100 milioni per lui e altrettanti per Allan.