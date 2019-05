Dalla Francia, Psg all’assalto di Allan: pronta offerta monstre

Potrebbe esserci un nuovo assalto ai gioielli del Napoli. Più precisamente al centrocampista brasiliano Allan. Dopo i tentativi di gennaio da parte del Paris Saint-Germain, i francesi sembrano essere pronti a tentare l’affondo decisivo mettendo sul piatto un’offerta davvero importante.

In tal senso, dalla Francia, arrivano conferme sulla riapertura del Psg per Allan. Secondo i media francesi, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Antero Henrique sarebbe disposto a tornare alla carica con il Napoli e con De Laurentiis per strappare il classe ’91 dagli azzurri. Il quotidiano informa che il brasiliano è una delle priorità del Psg per il prossimo mercato estivo, e le cifre che il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe pronto a mettere sul tavolo si aggirerebbero tra i 60 e gli 80 milioni di euro, cifre molto vicine alle richieste del patron partenopeo che aveva chiesto 100 milioni in inverno.