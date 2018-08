Dalla Francia, Rabiot rifiuta il rinnovo con Psg: Barcellona e Juventus alla finestra

Estate tormentata quella di Adrien Rabiot. Il centrocampista del Psg in questi mesi caldi del calciomercato è stato accostato a diverse squadre, con la Juventus e il Barcellona rimaste sempre interessate e in prima linea. Anche il Milan è stato accostato al giocatore francese con il direttore tecnico Leonardo più volte avvicinato alla mamma e procuratore del centrocampista per cercare uno spiraglio. Il Paris Saint-Germain però non pare abbia mai avuto la reale intenzione di farlo partire e ha provato di recente ad offrirgli il rinnovo del contratto.

NESSUN ACCORDO – Secondo quanto scrive L’Equipe, il Psg avrebbe proposto a Rabiot il tanto atteso rinnovo contrattuale (il suo attuale scade nel 2019), ma avrebbe ricevuto una risposta negativa. Stando a quanto rivela il giornale francese, tra il calciatore e il club parigini è in corso un vero e proprio braccio di ferro che potrebbe portarlo lontano dalla Francia. La madre Véronique, suo procuratore, ha respinto nuovamente la proposta presentatagli dal direttore sportivo Antero Henrique. Per questo motivo le piste che portano a Juventus, Barcellona e Milan potrebbero definitivamente riaprirsi. In Spagna, come più volte riportato anche da Marca, il Barcellona è a caccia di un altro rinforzo in mezzo al campo e Rabiot potrebbe essere il nome in pole position. In Italia si osserva con attenzione e anche bianconeri e rossoneri potrebbero cogliere l’occasione.