Dalla Germania, clamoroso alla Juventus: Cristiano Ronaldo videochiama il prossimo colpo bianconero

Cristiano Ronaldo chiama alla Juventus il prossimo colpo. La notizia che arriva dalla Germania ha del clamoroso. L’asso portoghese si sarebbe mosso in prima persona per far approdare in bianconero un altro top player.

La fonte è l’autorevole Bild che parla, addirittura, di una videochiamata tra CR7 e…James Rodriguez.

SI FA – Il fuoriclasse della Juventus avrebbe contattato l’ex compagno del Real Madrid per portarlo in bianconero nelle prossime settimane. Secondo il quotidiano tedesco, Cristiano Ronaldo avrebbe utilizzato l’applicazione Facetime per parlare in maniera diretta con James Rodriguez e chiedergli di unirsi alla Juventus nella prossima stagione. L’accostamento tra il colombiano e i bianconeri non è comunque una novità dato che già a gennaio le voci si erano fatte piuttosto intense. Il recente interesse del Napoli potrebbe aver fatto capire a CR7 l’effettiva possibilità di portare in Italia il talento colombiano e, dunque, ecco la mossa che potrebbe risultare vincente per strappare il classe alla concorrenza.

Come noto James Rodriguez è attualmente in prestito al Bayern Monaco, squadra che non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto dal Real Madrid fissato a 42 milioni di euro. Zidane non sembra voler puntare su di lui, e dunque porte aperte per un trasferimento altrove. La Juventus è balzata in pole position grazie proprio a Cristiano Ronaldo.