Dalla Germania sicuri: Inter, ecco il colpo per la prossima stagione

Una Champions League ancora da conquistare nell’ultima gara di campionato. L’Inter si prepara all’ultimo turno consapevole di essere padrona del proprio destino. Futuro che dipenderà, inevitabilmente, dal raggiungimento del terzo o quarto posto.

Di fondamentale importanza sarà l’accesso alla massima competizione per club d’Europa che garantirebbe un rilevante ingresso di liquidità da investire sul mercato. Se il reparto di mezzo e quello offensivo sembrano non dover subire grossi cambiamenti, la difesa, dopo l’arrivo in questa stagione di de Vrij, quello annunciato di Godin e il rinnovo di Skriniar dovrà fare i conti con l’addio di Joao Miranda.

Ecco perché, a prendere il posto dell’esperto brasiliano, sarà con ogni probabilità un difensore centrale di altrettanto spessore internazionale: come riporte la Bild, il club nerazzurro ha messo nel mirino il tedesco Jerome Boateng. Reduce da un paio di stagioni tutt’altro che esaltanti, il 30enne è stato messo sul mercato e ha una valutazione circa 20 milioni di euro. Un prezzo accessibile per Suning. L’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di circa 8 milioni di euro netti ma che potrebbero essere limati con le trattative. Sul classe ’88 sono accesi anche i fari della Premier League della Ligue 1 dove il Psg da tempo ha sondato l’umore del giocatore.