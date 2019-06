Dalla Spagna, Albiol addio Napoli: il centrale verso il Villarreal

Dopo 234 partite in maglia azzurra, Raul Albiol, difensore centrale spagnolo, si appresta a salutare il Napoli. Il classe ’85 potrebbe tornare ne La Liga al Villarreal. Sembra, infatti, che il club spagnolo sia pronto a pagare la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore pari a 4 milioni di euro.

L’ex Real Madrid, quindi, si appresta a tornare nel proprio Paese lasciato nel 2013 quando diede l’addio ai Blancos proprio per arrivare in Italia, al Napoli. Dopo una stagione vissuta con qualche problema fisico di troppo, Albiol ha maturato la decisione di andare via. Il Napoli, dal canto suo, dovrà cercare un sostituto, anche se in quel reparto Koulibaly, Maksimovic, Chiriches e Luperto danno ottime garanzie.