Dalla Spagna, assalto di Zidane per Fabian Ruiz: il Real Madrid offre 50 milioni

Applausi e sorrisi per Fabian Ruiz al suo esordio da titolare con la Spagna. Il centrocampista del Napoli, dopo aver giocato un quarto d’ora contro le Isole Faroe si è preso una maglia nell’undici iniziale delle Furie Rosse ed è anche stato protagonista dell’assist nel 3-0 finale dei suoi.

Una prestazione che, sommata alla buona stagione con la maglia del club partenopeo, ha acceso su di lui i riflettori. Il classe ’96, infatti, pare essere finito nel mirino del Real Madrid. Ieri la sfida al Santiago Bernabeu e adesso le voci di un interessamente blancos. Addirittura, come riporta El Chinguito Tv, Zidane in persona vorrebbe riportare ne La Liga il centrocampista del Napoli. Il tecnico avrebbe chiesto alla società di provare un’offerta per il club di De Laurentiis. Proposta che dovrebbe arrivare a circa 50 milioni di euro.