Dalla Spagna, bomba in casa Juventus: il colpo di mercato lo porta Cuadrado

Nome nuovo per la difesa della Juventus. La Vecchia Signora vuole continuare la corsa al miglioramento della propria rosa, e secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, potrebbe riuscirci grazie a…Juan Cuadrado.

COLPO – I bianconeri, costantemente alla ricerca di profili pronti ma che siano in grado di ringiovanire il pacchetto arretrato, seguono da tempo il gioiellno dell’Ajax Matthijs de Ligt, ma con ogni probabilità non sarà lui ad approdare a Torino e a rinforzare la difesa. Infatti, secondo Don Balon, nelle ultime settimane la dirigenza torinese avrebbe messo nel proprio mirino anche Davinson Sanchez. Stando al portale spagnolo, il 22enne colombiano avrebbe in Cuadrado uno sponsor forte all’interno della squadra bianconera e il suo costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro. Come scrivono gli spagnoli, il giocatore della Juventus avrebbe dato informazioni e giudizi importanti sul compagno di Nazionale e avrebbe convinto Ronaldo e la dirigenza a puntare forte su di lui. Con la maglia del Tottenham, Sanchez ha mostrato fin ora tutte le sue doti: bravo di testa, forte fisicamente e difficile da superare. Potrebbe essere lui il futuro pilastro della difesa, specie in caso di addio di Benatia.