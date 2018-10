Dalla Spagna, c’è anche il Barcellona su Piatek: pronta offerta monstre al Genoa

Sta convincendo proprio tutti, Krzysztof Piątek, attaccante del Genoa e della Polonia, è la vera rivelazione di questo avvio di stagione. Capocannoniere della Serie A, il bomber è corteggiato da diversi club non solo italiani. Dalla Spagna, infatti, Sport rilancia la notizia che il Barcellona abbia individuato nel giovane classe 1995 l’erede di Luis Suarez.

OFFERTA – La formazione blaugrana, che non sta attraversando un ottimo momento ne La Liga, cerca un’alternativa per far riposare il centravanti titolare Suarez e, per il futuro, che possa prenderne definitivamente il posto. Ecco perché, secondo quanto riporta il periodico iberico, il Barcellona avrebbe messo sul piatto una ricca offerta che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. Esiste anche un’altra opzione che porta il nome dell’attaccante Pepè di proprietà del Lilla, ma il polacco del Genoa sembra essere al momento il preferito.