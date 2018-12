Dalla Spagna, che stoccata a Ronaldo: “Messi campione dell’anno”

Non è più ne La Liga, ma Cristiano Ronaldo non è stato dimenticato in Spagna. L’eterna rivalità con l’asso del Barcellona Lionel Messi continua…

Infatti, la stampa iberica, per la precisione Sport, ha voluto dedicare, si fa per dire, l’intera prima pagina, che sa tanto di frecciata, a chi, dal campionato spagnolo appunto, se ne è andato.

STOCCATA – “Messi campione dell’anno”. E’ questo il titolo scelto dal quotidiano per esaltare la stagione del campione argentino del Barcellona. Come se non bastasse, poi, il periodico rincara anche la dose: “Per il terzo anno di fila, il crack blaugrana è il re del gol. Ha battuto Ronaldo come miglior goleador del mondo”. Il riferimento è al totale delle reti realizzate nel 2018, conteggio che vede Messi, appunto, vincere sul portoghese della Juventus per 51 gol a 49.

Ennesima frecciata a chi ha abbandonato la Liga e, sicuramente, sente ancora, anche se a tanti km di distanza, la rivalità con l’argentino. Questa volta, Messi, ha vinto. Chissà se nel 2019 le cose cambieranno. Altra sfida per CR7, ancora una volta con Messi.